Após ser solto, Belo posta Stories chorando e dispara: Grito em silêncio

18/02/2021 | 17:10



Belo ainda parece estar abalado com a sua prisão, que aconteceu na última quarta-feira, dia 17. Apesar de Gracyanne Barbosa, mulher do artista, afirmar que o cantor estava bem, ele apareceu em seus Stories nesta quinta-feira, dia 18, em silêncio e aos prantos.

Nas imagens, ele escreveu:

Grito em silêncio. Gratidão a todos. Deus é maior. Justiça.

Fique por dentro do caso

O cantor está sendo investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que teria ocorrido no último sábado, dia 13. Devido a pandemia de Covid-19, a prefeitura instituiu um decreto municipal que proibia aglomerações e festas durante o Carnaval, o que teria sido violado durante o evento.

Após a polêmica, o perfil oficial do pagodeiro no Instagram soltou o seguinte comunicado:

O cantor Belo, sua família e equipe estão surpresos e consternados com o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 17, no âmbito da investigação sobre a apresentação do músico em evento no último sábado, 13, no Complexo da Maré, Zona Norte da capital fluminense. O show foi legalmente contratado pela produtora Série Gold, conforme comprovam notas fiscais e outros documentos já entregues às autoridades.