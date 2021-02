Hugh Grant revela que filho se automutilou após ficar frustrado na quarentena

18/02/2021 | 17:10



Quarentena não tá fácil para ninguém, nem para os famosos. Durante uma entrevista ao quadro Conversations At Home do SAG-AFTRA Foundation, Hugh Grant contou uma situação delicada que passou com o seu filho durante o isolamento social.

De acordo com o astro, de 60 anos de idade, seu filho ficou chateado por não entender uma questão de matemática e se agrediu com uma caneta, se machucando na frente do professor particular durante aulas em casa.

- Contratei dois professores para virem e educá-los em casa. Pobres coitados, eles não sabem o que os esperava. Foi horrível. Meu filho se feriu na frente desse jovem tutor hoje porque ele não conseguia resolver um problema de aritmética básica - então ele se cortou no rosto com uma caneta esferográfica, contou.

Apesar das dificuldades, Hugh e a esposa, Anna Eberstein e os três filhos estão passando a quarentena na Turquia.

- Estou aqui para fazer um filme. Trouxe minha família para tirá-los do confinamento de Londres e tenho ficado na piscina com uma criança de três anos o dia todo.

Menos mal, né?