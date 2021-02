Obituário - 19 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Antonio Afif

Antonio Afif faleceu dia 13, em São Paulo, um dos fundadores do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol). Economista. Autor dos livros “Futebol 100% profissional” (em parceria com José Carlos Brunoro) e “A Bola da vez: o marketing esportivo como estratégia de sucesso”.

Exerceu várias funções no Corinthians entre 1993 e 1996, como assessor de imprensa, diretor de marketing e assessor da vice-presidência de futebol. Ao lado de Antonio Carlos Marini, foi um dos diretores da “Corinthians em Revista”, que circulou entre outubro de 1993 e maio de 1995.

Colaboração: Alexandre Andolpho Silva e Celso Unzelte.



SANTO ANDRÉ

Elza Garofalo Custódio, 91. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Cemitério da

Saudade, Vila Assunção.

Cleonice Gallo Bechara, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Alonso José de Lima, 76. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim São Roberto, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Claudemiro Marques Silva, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria do Carmo Veloso dos Santos, 67. Natural de Mata de São João (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar de dentista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Pereira do Nascimento, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Imperador, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Mario Medeiros Rhein Sobrinho, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Soldador. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Luiz Pinto de Oliveira, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Marques, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia dos Santos, 58. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnaldo da Silva, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizete Aparecida Bezerra de Sousa, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Ribeiro de Castro, 12. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Estudante. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Cícera Ales Bezerra, 63. Natural de Poxoréu (Mato Grosso). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Simmaco Arzillo, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Industrial. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Elena Berlot Cortez, 89. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Maria Lacate da Silva, 73. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Leônidas Aguillar, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Bruno Rafael Marcandali de Andrade, 38. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Gerente administrativo. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Santo Rodrigues, 76. Natural de São Bernardo. Nasceu e sempre residiu no bairro Piraporinha, hoje pertencente a Diadema. Comerciante. Futebolista na juventude. Casado com Neuza Frutuosa de Sousa, ele deixa cinco filhos. Cemitério de Vila Euclides.



M A U Á

Augusto Pereira, 99. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria de Lurdes Vieira Pinto, 95. Natural de Santana de Parnaíba (São Paulo). Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Augusto Mandu da Silva, 93. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Faustina Raimunda, 90. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Lázara de Castro Schleier, 83. Natural de Cana Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Nilton Gonçalo Mendes, 78. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria de Lourdes Geraldina da Silva, 77. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elio Lopes Ventura, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 16, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Solange Aparecida Rocha, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Francisco, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Claudio Cabeças, 65. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Creso Carnaúba da Silva, 61. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Sônia Maria da Cunha do Nascimento, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Geová Manoel da Silva, 59. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 16, em Mauá. Cemitério São Sebastião, em Panelas (Pernambuco).

José Luiz Alves, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Pedreiro. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Alves Pinheiro, 57. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Brito Almeida, 55. Natural de Anguera (Bahia). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Ademir de Almeida, 52. Natural de Jataizinho (Paraná). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Cristiano Jardelino de Freitas, 49. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marcia Ferreira Luiz, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Marcos José de Oliveira, 40. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Derivaldo da Silva Lima, 36. Natural de São João (Pernambuco). Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Daniela da Silva Santos, 28. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

CORREÇÃO

Waldemir (e não Waldemar) Ferrari, 74. Natural de Mauá. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.