Após polêmicas, Príncipe Harry deve reencontrar família em Londres na inauguração de estátua de Lady Di

18/02/2021 | 15:10



A Rainha Elizabeth II teria retirado títulos e privilégios de Príncipe Harry e Meghan Markle após casal dar entrevista exclusiva para Oprah Winfrey. A entrevista irá ao ar no próximo dia 7 de março, e os ânimos na família real não estariam nada amigáveis. De acordo com o jornal Daily Mail, a monarca estaria reunindo assessores para criar um comitê de crise, instaurado desde que o casal abdicou de suas funções reais.

Enquanto a confusão continua, Príncipe Harry não teria aberto mão de comparecer a inauguração de uma estátua em homenagem à sua mãe, a Princesa Diana. O evento, que acontecerá no Palácio de Kensington no dia 1º de julho de 2021, poderá significar o primeiro encontro entre Harry e William, desde que o filho mais novo de Charles e Diana se mudou para os Estados Unidos com a esposa, de acordo com o jornal Daily Express.

Já segundo o The Sun, Harry pretende viajar na data marcada mesmo com as expectativas da família real fosse de que ele suspendesse a viagem. O evento foi selecionado para a data pois seria o dia que Princesa Diana completaria 60 anos de idade.