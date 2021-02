Pregão presencial da Craisa é adiado

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/02/2021 | 15:09



O pregão presencial para escolha da empresa que vai viabilizar a ampliação e modernização da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) foi adiado. Durante a manhã e a tarde de ontem, foi aberto o envelope de um consórcio de empresas, mas os documentos vão precisar de avaliações de áreas técnicas. Uma nova data ainda não foi definida.

Apenas uma empresa compareceu e entregou a proposta, sendo o Consórcio Novo Ceasa do ABC, formado por empresas do setor da alimentação e incorporadoras. Não foram fornecidos mais detalhes sobre os integrantes. A perspectiva é de que as obras comecem seis meses, após a assinatura do contrato.

A empresa ou consórcio que vencer o certame ficará responsável pela realização do projeto que prevê a construção de um mercado municipal, aumento do número de boxes para o comércio de hortifrúti dos atuais 63 para 216 e incremento no número de pedras, que são as divisões de espaços delimitadas apenas no chão, de 81 para 132. Está prevista ainda a revitalização das instalações e do estacionamento. Todo o investimento, que vai gerar 5.000 empregos diretos e 15 mil indiretos, é de R$ 200 milhões.