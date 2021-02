Primeiro episódio do reality show de Anitta destaca participação de Lipe Ribeiro e cantora entrega: - É um reality só de coisa boa

18/02/2021 | 14:11



A espera finalmente acabou e o primeiro episódio do reality show de Anitta, o Ilhados com Beats, prometeu muita curtição por parte da cantora e de seus amigos - além de beijos quentes entre os participantes! Logo de cara, vemos que rolou muito flerte além de festas e bastante rebolado.

Algo que chama atenção é que o primeiro convidado apresentado pela abertura do programa é justamente Lipe Ribeiro, com quem Anitta começou um affair durante as gravações. Se foi por escolha da própria cantora ou por preferência de seu pai, não sabemos - mas o momento em que a primeira investida de Lipe para beijar a funkeira falhou foi deixado em evidência!

O Painitto, aliás, também participou do reality. Apesar de já ter mostrado nas redes sociais que estava na ilha com a filha, o episódio revelou que a cantora ficou surpresa com a presença de Mauro Machado, que curtiu a estadia junto com todos os participantes. Será que o empresário participou ativamente da dinâmica?

No episódio, Anitta ressaltou que todos os participantes ficaram sem celular e que ela, como os demais, não tinha informações sobre como as coisas iriam acontecer. Outro destaque é que os participantes foram divididos em quatro equipes, que ficaram em quartos distintos e seguiam os quatro elementos do zodíaco: Anitta, Lipe, Felipe Roque e Eduardo Bravin ficaram com o elemento fogo, enquanto Painitto, Duh Marinho e Rafael Uccman formaram o time do elemento água, Dfideliz, Paulo Passini e Sarah Fonseca pegaram ar, e Gabi Lopes, Cris Chil e Nicole Bahls ficaram no quarto do elemento terra.

Apesar de ainda não sabermos para que esses times foram formados, Anitta já entregou que ninguém foi eliminado durante a dinâmica:

- É só pra gente ser feliz, é um reality só de coisa boa. Não é e coisa triste. Não é de momentos tristes, é só de momentos bons.