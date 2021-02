Cesar Filho e Elaine Mickely recebem alta de hospital após internação por causa do coronavírus

18/02/2021 | 14:10



Boas notícias! Por meio das redes sociais, Cesar Filho e Elaine Mickely anunciaram que receberam alta nessa quinta-feira, dia 17! O casal estava internado em um hospital para tratar das consequências do coronavírus. Após uma intensa batalha, com direito à reabilitação cardiopulmonar, o casal anunciou que está curado!

Por meio do Stories, o apresentador começou dizendo:

- Dando um adeus aqui pro quarto 907. Estamos recebendo alta e indo embora para casa para poder recuperar as energias e poder voltar para o Hoje em Dia. Muito obrigado pelo teu carinho, pela sua preocupação, pela suas orações aqui junto com a gente durante todo esse período, mesmo no período em que eu estava em casa. Agora, vamos readquirir o pronto reestabelecimento para estar de volta ao Hoje em Dia.

Depois, ao mostrar médicas, disse:

- Tô aqui fazendo um agradecimento a vocês, à toda essa equipe extraordinária, fantástica. Muito obrigado, viu? A todos os profissionais de saúde. Por favor, agradeçam a eles, a cada um deles. O nosso maior e melhor agradecimento. Espero retornar apenas para exames de rotina, não mais para ficar internado!

Em seguida, ambos fizeram um vídeo para mostrar que, ainda na recepção do hospital, enquanto aguardavam a chegada do carro, os dois ganharam flores de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli!

No cartão, estava escrito o seguinte:

Cesar, estamos muito felizes com a sua recuperação, você faz muita falta. A Elaine foi essencial, é maravilhosa na recuperação. Amamos muito vocês.

Elaine ficou emocionada na hora de agradecer o carinho!

Falando na esposa do apresentador, ao anunciar a novidade da alta hospitalar, ela chorou no Stories:

- Muito feliz. São momentos muito difíceis que a gente passou aqui. Momentos de muita tensão. O Cesar curado e eu também, graças a Deus!

Já no Instagram, Cesar compartilhou um vídeo de sua filha e escreveu:

Muita beleza passando na sua timeline. Ela é muito linda. Inclusive por fora. Com vocês, minha filha, @luma.cesar, feliz com minha alta hospitalar. Já estou em casa, graças a Deus!!!