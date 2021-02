Marina Ruy Barbosa faz aulas de inglês para viver mulher que se envolve com o tráfico de drogas em nova série do Globoplay

18/02/2021 | 14:10



Vida que segue após a separação! Com o fim de seu casamento com Alexandre Negrão, Marina Ruy Barbosa está se dedicando ao trabalho e já tem um projeto e tanto: ela foi escalada para a Rio Connection, uma série do Globoplay em parceria com a Sony Pictures, em que viverá uma mulher que se envolve com o tráfico de drogas, segundo informações do colunista Fefito.

A trama, baseada em fatos reais, contará a história de um grupo criminoso europeu que elegeu o Brasil como o ponto mais importante e estratégico para a distribuição de drogas nos Estados Unidos na década de 70. Dirigida por Mauro Lima, e com Silvio Abreu no roteiro, a produção contará com um elenco de vários países, sendo que entre os protagonistas haverá um italiano, um egípcio e um francês - inclusive, a atriz deve fazer par romântico com um deles.

O único impedimento, no momento, é a pandemia do coronavírus, já que as gravações, que vão acontecer na Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e Uruguai, precisam ser definidas.

Além disso, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Marina passou três meses em Los Angeles, nos Estados Unidos, para intensificar o seu inglês, justamente para participar deste novo projeto.

A ruiva, aparentemente, quer dar um tempo em novelas e pretende se dedicar mais às séries. Logo após Rio Connection, ela deve trabalhar na macrossérie Paraíso Perdido, baseada na obra de Nelson Rodrigues.

Demais, né?