Pelosi prevê colocar pacote em votação na Câmara dos EUA no fim da próxima semana

18/02/2021 | 13:56



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta quinta-feira, 18, que espera colocar o pacote fiscal em votação no fim da próxima semana. Se for aprovada na Casa, a legislação proposta pelo presidente norte-americano, Joe Biden, que prevê US$ 1,9 trilhão em estímulos à economia, será encaminhada para o Senado.

Durante uma coletiva de imprensa, a democrata informou que o pacote está sendo analisado esta semana pelo Comitê de Orçamento da Câmara.

Os parlamentares avaliam quais medidas podem ser aprovadas por meio da resolução orçamentária conhecida como "reconciliação".

O partido de Biden acionou o dispositivo para garantir a aprovação dos estímulos à economia por maioria simples no Senado, dispensando o apoio da oposição. Com o poder de desempate da vice-presidente Kamala Harris, os democratas têm 51 dos 100 votos na Casa.

A expectativa, segundo Pelosi, é que o Comitê de Orçamento finalize a análise do pacote na próxima semana, o que abriria caminho para a votação no plenário.

Algumas propostas, contudo, como o aumento do salário mínimo no país de US$ 7,25 para US$ 15 por hora, não são consenso nem mesmo entre os democratas.

Nesta quarta-feira, 17, Biden disse a líderes empresariais que a população quer "tudo" no pacote fiscal. No entanto, a própria porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a proposta de aumento do salário mínimo pode ser alterada na versão final do pacote.