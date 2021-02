Clubhouse: aprenda a editar seus assuntos de interesse

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/02/2021 | 13:48



Clubhouse é a rede social queridinha do momento. Exclusiva para áudios, os usuários criam salas e podem discorrer sobre determinado assunto ao vivo. Na tela inicial, o aplicativo sugere as conversas que estão acontecendo no momento. Elas, no entanto, não são indicadas aleatoriamente, pois batem com os interesses apontados pelo usuário ao fazer o cadastro. Esses temas, inclusive, podem ser editados nas configurações da plataforma. É exatamente isso que o 33Giga ensina abaixo.

1. Abra o aplicativo do Clubhouse em seu celular. Em seguida, dê um toque em sua foto para acessar seu perfil na rede social.

2. Clique na engrenagem.

3. Selecione a opção “Interests”.

4. Marque – ou desmarque – os assuntos que são de seu interesse. Automaticamente, o Clubhouse atualizará seus temas de preferência.

Na galeria, você pode acompanhar o tutorial em capturas: