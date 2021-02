Votação Popular seleciona as melhores fotos do 9º Salão Fotográfico ABCclick

Da Redação



18/02/2021 | 12:41



Os amantes da fotografia poderão participar como jurados na etapa da votação popular do 9º Salão Nacional de Arte Fotográfica do Fotoclube ABCclick que pode ser feita até dia 28 site do Fotoclube ( www.abcclick.com.br).

O 9º Salão recebeu 1592 fotografias de mais de 500 fotógrafos brasileiros que agora estão sendo selecionadas pelo voto popular. Após essa fase, as melhores classificadas serão reavaliadas pelo Júri Técnico que indicará as 100 fotografias que farão parte da Exposição Fotográfica e receberão Certificados e Medalhas. Todas as fotos são em Preto e Branco com tema livre.

Nos primeiros dias da votação já foram registrados mais de 80.000 votos, superando em muito a edição anterior. Aberto a qualquer interessado que se cadastre no site para votar, como fez o Gestor Cultural Roberto Pinto, morador de São Caetano do Sul. Após completar a votação ele afirmou que “saiu dessa vivência de escolher as melhores imagens valorizando o inusitado, o surpreendente, o ângulo, a luz, a criatividade, a realidade e o imaginário”. Já a fotógrafa Mirian Hirata, moradora da capital, disse que “a tarefa de escolha das fotos é desafiadora, mas também de muito aprendizado!”. E completou: “já carrego uma bagagem a mais com esse exercício de ‘ver’ as imagens. Obrigada pela oportunidade!”.

A etapa do Júri Técnico será em março e os resultados divulgados após essa fase.