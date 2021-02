Gracyanne Barbosa se manifesta após Belo deixar a prisão: O bem sempre vence

18/02/2021 | 12:10



Após o cantor Belo ser preso por fazer um show e desrespeitar as regras de distanciamento social, a família do artista se manifestou nas redes sociais. Nesta quinta-feira, dia 18, com a notícia de que o artista deixou a prisão, Gracyanne Barbosa, esposa do cantor, postou uma mensagem no Twitter:

O bem sempre vence.

Na última quarta-feira, dia 17, a irmã de Gracyanne também mandou uma mensagem de apoio para Belo no Instagram Stories e escreveu:

País podre. Pessoas que julgam como se fossem perfeitas. Ele [Belo] é tudo, gente. Tudo é graças a ele que hoje eu me torno quase uma médica veterinária. São eles que me criaram. Junto com a minha mãe, ele que é minha figura paterna, que é um ser humano incrível. Que só foi contratado para trabalhar. Por que não vão nos ônibus lotados, nas festas de gente rica, em outros artistas? Te amo, Marcelo, isso tudo vai passar. Deus é fiel e não falha.