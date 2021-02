Alonso retoma treinos físicos uma semana após acidente de bicicleta na Suíça

18/02/2021 | 12:02



Uma semana depois do acidente de bicicleta sofrido na Suíça, que rendeu uma mandíbula fraturada e dentes quebrados, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, retomou os treinamentos físicos visando a temporada de 2021. O piloto da Alpine postou nas redes sociais uma foto na qual realiza um exercício para os braços com um elástico e aparentou estar em boas condições.

"Vitamina D, elásticos e algumas caminhadas para manter o alto nível. Feliz com tudo e grato pelas mensagens", escreveu Alonso em seu Instagram, mostrando foto do exercício com elásticos.

A postagem foi também a primeira oportunidade de ver claramente o rosto do espanhol de 39 anos após o acidente. Mal se percebe que o piloto precisou de uma intervenção cirúrgica na mandíbula apenas seis dias atrás.

O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, quando Alonso praticava ciclismo nas proximidades da cidade suíça de Lugano, quase na fronteira com a Itália. O espanhol pedala para manter a forma física e é grande entusiasta da modalidade.

De acordo com a polícia local, um carro acertou Alonso quando ambos passavam por uma fileira de carros estacionados, em frente a um supermercado. Assim, um não pôde ver a aproximação do outro, levando ao impacto. As causas do choque estão sob investigação pelas autoridades suíças.

Alonso foi atendido de imediato e se manteve consciente, mas foi levado ao hospital para novos exames, que constataram fratura e levaram à cirurgia. A alta aconteceu na último segunda-feira.

A temporada de 2021 marca o retorno de Alonso ao grid após dois anos de ausência na Fórmula 1. O piloto estará no Bahrein em 28 de março, data da abertura do campeonato. Ele formará dupla na Alpine com o francês Esteban Ocon.