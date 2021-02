Veja dicas para proteger a pintura do carro do calor e das chuvas

Da Redação, com assessoria

18/02/2021 | 11:48



A pintura é um dos itens que mais sofrem com os efeitos do clima e, por isso, necessita de cuidados preventivos para garantir seu aspecto original. Além disso, um automóvel com a cor em bom estado é sinônimo de cuidado, condição importante avaliada no momento de sua venda. Dessa forma, para manter a estética protegida do calor e das chuvas de verão e o custo de mercado, o Gerente Técnico da Divisão de Repintura da PPG, Ricardo Vettorazzi, dá dicas de como preservar a cor do carro. Confira a seguir.

Dicas para proteger a pintura do carro

Encontre o melhor lugar para estacionar

O local onde o veículo ficará estacionado é o primeiro quesito para preservar sua pintura. Procure um espaço coberto e com sombra para evitar a incidência direta de intempéries climáticas. “É importante observar também se o ambiente é limpo e livre de possíveis contaminações, como seiva de árvore, sujeira intensa ou até mesmo de névoa de tinta, causada por uma possível pintura de portão”, diz Vettorazzi.

Escolha uma capa de proteção adequada

Capas automotivas podem ajudar a evitar contaminantes externos na pintura enquanto o carro ou a moto estiverem parados. No entanto é de extrema importância que o material seja adequado para o uso e de acordo com o ambiente. Se o carro ficar exposto em local sem cobertura, por exemplo, invista em uma capa impermeável. “Além disso, a limpeza do veículo deve ser realizada antes do uso desse tipo de proteção. Cobrir um carro com a umidade das chuvas pode causar manchas”, alerta o especialista.

Utilize produtos específicos para lavar o veículo

Na hora de higienizar o veículo, escolha um sabão de pH neutro. “Não utilize gasolina, álcool ou outros solventes na superfície pintada. No caso de eventual queda de produtos de limpeza ou qualquer outro material (em particular, fezes de aves), é importante lavar a área afetada imediatamente com água”, explica Vettorazzi.

Após a limpeza, é preciso secar o veículo com panos adequados para evitar o acúmulo de novas sujeiras e manchas na pintura.

Não exagere no polimento

Com o objetivo de proteger a pintura do carro das intempéries climáticas, muitas pessoas acreditam que fazer polimento periodicamente pode ajudar na preservação da lataria. Todavia, para que a vida útil da pintura seja prolongada, uma boa dica é não exagerar nesse tipo de procedimento estético. “Se utilizado com frequência, o polimento não ajuda tanto na conservação da pintura ou repintura quanto se imagina. E esse cuidado vale para veículos de todas as cores, inclusive brancos”, afirma o Gerente Técnico da PPG.

Escolha o melhor produto para reparos

Com a exposição ao calor e às chuvas, um reparo malfeito pode render diversos problemas, como manchas na pintura, pontos de ferrugem na lataria do veículo, entre outros. No caso de necessidade de reparos nos veículos, existem diferentes tecnologias disponíveis, porém, de modo geral, os produtos base água e os de alto teor de sólidos possuem maior durabilidade em comparação aos convencionais de mercado. Dessa forma, deve-se avaliar o custo-benefício para cada caso.

O especialista pondera que o conhecimento do profissional na preparação e na aplicação dos produtos é essencial. O ideal é que ele seja qualificado para fazer o melhor uso de um produto com desempenho superior. Boas práticas e conservação da limpeza do ambiente também contribuem para a prolongação da vida útil da pintura ou repintura.