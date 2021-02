'BBB21': Rafinha Bastos declara apoio a Nego Di

18/02/2021 | 11:19



Após a saída de Nego Di do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, o humorista Rafinha Bastos usou as redes sociais para fazer uma avaliação do colega gaúcho e comediante dentro e fora da casa. "Que o Nego Di entenda que a única saída agora é não se levar a sério", aconselhou Rafinha em postagem no Twitter.

Ele, que é ex-integrante do programa CQC, da Band, analisou que Nego Di não soube aproveitar a oportunidade para demonstrar ao Brasil o seu potencial humorístico durante o reality. "Tem que rir de si mesmo... fazer humor, coisa que ele não conseguiu nem na casa e nem hoje na Ana Maria Braga", ensina.

Rafinha Bastos sempre se envolveu em polêmicas. Tudo começou em 2011, quando o comediante foi processado por Wanessa Camargo e o marido por causa de uma piada feita durante apresentação do programa CQC. Na ocasião, quando a cantora estava grávida, o humorista disse que "comeria Wanessa e seu bebê". Cinco anos depois, após vencer o processo, o casal decidiu doar os R$ 150 mil pagos por Rafinha a uma instituição de caridade em Goiás.

Em 2017, Rafinha defendeu o direito de expressão de grupos envolvidos em manifestações nazistas e racistas na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos. Após a repercussão negativa, o comediante fez um vídeo no YouTube pedindo desculpas: "tem duas palavrinhas que agora eu preciso dizer a respeito do que falei naquele vídeo: eu errei".

Agora, Rafinha Bastos torce para que Nego Di reflita sobre seus posicionamentos no Big Brother Brasil 21 e que seja capaz de dar a volta por cima após o recorde de rejeição do público. "Espero que ele acorde e faça sucesso com o show "98%". No que eu puder ajudar, tô aqui", concluiu. Além da publicação no Twitter, o comediante compartilhou a mensagem no Instagram e fez uma série de stories analisando o caso.