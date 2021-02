Thalita Rebouças participa de live com presidente da Livraria da Vila, Samuel Seibel

Da Redação



18/02/2021 | 10:46



A escritora Thalita Rebouças participa hoje, às 19h, de um bate-papo sobre literatura com Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila. A autora de best-sellers falará, entre outros assuntos, sobre seu novo livro "Pai em Dobro", da Editora Rocco, que inspirou o filme homônimo lançado pela plataforma de streaming Netflix.

A publicação narra a história da jovem Vicenza, interpretada por Maisa Silva no filme, uma menina doce e superespiritualizada que cresceu em uma vila ecológica longe de sinal de celular e de toda a poluição da cidade. Tudo parece ser uma maravilha, mas ela sabe que um pedaço dela está faltando.

O mistério que sua mãe mantém sobre seu pai é algo que Vicenza não consegue deixar para lá, e todo ano no dia do seu aniversário ela faz o mesmo pedido: saber quem ele é. Ao completar 18 anos, a jovem descobre algumas pistas sobre a identidade de seu pai e decide iniciar uma jornada para completar as lacunas de sua história.

Com 2,3 milhões de livros vendidos, traduzidos em mais de 20 países, Thalita Rebouças nos apresenta novamente um universo leve e divertido, em que vemos que o amor surge das maneiras mais inesperadas.

A autora é jornalista de formação, mas abandonou as redações para batalhar pelo sonho de ser escritora. Deu certo. Aos 25 anos, lançou seu primeiro livro, Traição entre amigas (Ao Livro Técnico), e publicou 22 títulos em 19 anos de carreira. Suas obras foram adaptadas para o teatro (Fala sério, mãe, 2007; Tudo por um pop star, 2014; e Fala sério, gente, 2017), e várias tiveram seus direitos vendidos para o cinema: Uma fada veio me visitar (É fada, de 2016); Fala sério, mãe! (com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, 2017); Tudo por um pop star (2018, com Maisa Silva, Mel Maia e Klara Castanho); Ela disse, ele disse entre outros. Thalita também é apresentadora do The Voice Kids, na Rede Globo.