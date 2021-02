Penedo, Monte Verde e mais: conheça os destinos mais acolhedores do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



18/02/2021 | 10:18



Além de reunir cenários naturais belíssimos, Penedo, no Rio de Janeiro, é conhecida por sua hospitalidade. A cidade foi eleita como a mais acolhedora do Brasil no prêmio Traveller Review Awards, promovido anualmente pela Booking.com. Monte Verde (MG) e Fernando de Noronha (PE) ocupam a segunda e a terceira posição da lista, respectivamente.

Para entrar no ranking nacional, as cidades tinham que ter pelo menos 50 parceiros de acomodação vencedores dentro do Traveller Review Awards. Elas foram classificadas pela maior proporção de vencedores por cidade, levando em consideração o maior percentual de estabelecimentos que receberam avaliações positivas ao longo de 2020. Abaixo, confira a lista completa.

Cidades mais acolhedoras do Brasil

1. Penedo (RJ)

2. Monte Verde (MG)

3. Fernando de Noronha (PE)

4. Ilha do Mel (PR)

5. Bento Gonçalves (RS)

6. Nova Petrópolis (RS)

7. Lavras Novas (MG)

8. Visconde de Mauá (RJ)

9. Cambará do Sul (RS)

10. Serra do Cipó (MG)

