Escola Livre de Teatro celebra abertura do ano letivo com aulões abertos

Da Redação



18/02/2021 | 09:39



A ELT (Escola Livre de Teatro) promove hoje e amanhã os aulões abertos para a abertura do ano letivo de 2021. Serão dois encontros remotos, às 19h, com convidadas e convidados especiais para debater temáticas que fazem parte do Projeto Político Pedagógico da Escola e que dão início ao processo de pesquisa dos Núcleos e Terreiros de Estudo de 2021.



Nesta quinta-feira (18) a convidada será Symmy Larrat, atual coordenadora da Casa Neon Cunha e presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT). Num encontro mediado pela orientadora da ELT, Ave Terrena, Symmy irá abordar experiências práticas formativas no Movimento LGBTQI+.



Na sexta-feira (19), o evento será o “Sabenças” com a família Gomes Moreira, que apresentará cantos narrados e histórias da cultura em Santo André. Eduardo (artesão, ator e metalúrgico aposentado), Maria José (modelista e costureira), Carolina (arte educadora, produtora cultural e dançarina), Felipe (ator e cantor) e Lívia (mediadora cultural, dançarina e produtora), são os integrantes da família Gomes Moreira, que reúne artistas da cidade de Santo André ligados aos movimentos sociais e à cultura, e que sempre se comunica, expressa suas ideias e agrega pessoas por meio da cultura.



Desde 2015, a família realiza em sua casa uma Cantoria de Reis, que reúne diversas pessoas de diferentes áreas profissionais e diferentes partes da Grande São Paulo, no intuito de celebrar a Cultura e a Expressão Popular, homenageando os Reisados. Este encontro será mediado pela orientadora Lígia Helena.



Desde o início da pandemia a ELT realiza suas atividades de forma remota, tanto nos Núcleos de Pesquisa, Formações e nos Terreiros de Estudo. Na abertura do ano de 2021 a previsão é contar a participação de mais de 600 selecionados e selecionadas para suas atividades.



Serviço:



Aulões coletivos de abertura do ano letivo da Escola Livre de Teatro

Dia 18, às 19h, Experiências práticas formativas no Movimento LGBTQI+, com Symmy Larrat, coordenadora da Casa Neon Cunha de São Bernardo. Mediação: Ave Terrena.



Transmissão: https://us02web.zoom.us/j/83054670274

Meeting ID: 830 5467 0274

Passcode: 887978



Dia 19, às 19h - “Sabenças” da família Gomes Moreira, cantos narrados e histórias da cultura em Santo André. Mediação: Lígia Helena



Transmissão: https://us02web.zoom.us/j/83077439393

Meeting ID: 830 7743 9393

Passcode: 737318