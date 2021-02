Zeca Baleiro faz live nesta quinta

18/02/2021 | 07:15



Os músicos Juliana Linhares e Zeca Baleiro fazem uma live especial nesta quinta, 18, pelo Instagram da Casa Natura Musical, dentro do projeto Afetos. Nesta edição, a proposta é promover o encontro entre dois artistas que estão iniciando uma potente parceria musical.

"Zeca é uma grande referência para mim', diz ela. Diretora, atriz, cantora e vocalista da banda Pietá e do projeto Iara Ira, Juliana lançará seu primeiro álbum solo nas plataformas em março e contará com diversas parcerias - além de Baleiro, com Chico César, Letrux e Tom Zé, que vai apresentar uma música inédita. O encontro entre os dois começa às 19h e terá duração de 30 minutos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.