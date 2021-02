Ampliando negócios

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 23:59



O processo de modernização e ampliação da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) terá hoje uma importante etapa. Vão ser abertos os envelopes com propostas de empresas ou de consórcios interessados em administrar o entreposto pelo período de 35 anos. O vencedor do certame terá de, como contrapartida, executar o projeto que prevê a ampliação do número de boxes, passando de 63 para 216, construir um mercado municipal e revitalizar o estacionamento, entre outras melhorias no espaço.

O investimento será na ordem de R$ 200 milhões, com estimativa de criar 5.000 empregos direitos e outros 15 mil indiretos.

As reformas certamente vão ampliar a clientela da Craisa, que hoje atende fundamentalmente feirantes, pequenas mercearias e restaurantes, com movimento de 1 milhão de pessoas. A expectativa é que, quando as intervenções estiverem concluídas, comerciantes da Zona Leste da Capital e da Baixada Santista também possam incrementar seus estoques de hortifrúti no Grande ABC.

Será uma opção mais acessível para os que hoje têm de ir até a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Capital. Tanto que o administrador da Craisa vislumbra o atendimento a 4,5 milhões de clientes.

Transformar a Craisa em uma zona comercial mais ampla, moderna e com opções de produtos e serviços fará com que o entreposto vire importante polo gerador de negócios e de oportunidades, o que resultará em maior renda para os comerciantes que utilizam os boxes, além de mais receita para a cidade.

É boa notícia, principalmente neste momento em que a maioria dos setores econômicos tenta se restabelecer da enorme quantidade de estragos que foi causada pela pandemia do novo coronavírus. E que todos esperam pela retomada, motivada pela esperada elevação no ritmo de aplicação das vacinas.