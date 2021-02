Mercado diminui estimativa de crescimento da economia

Yara Ferraz

com ABr



18/02/2021 | 00:11



A previsão das instituições financeiras para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – a inflação oficial do País) variou de 3,60% para 3,62%. Já, a estimativa do PIB (Produto Interno Bruto), que determina o crescimento da economia, também teve retração e caiu de 3,47% para 3,43% em 2021. Os dados são do boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo BC (Banco Central), com a projeção para os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,49%. Tanto para 2023 como para 2024 as projeções são de 3,25%. O PIB deve ter crescimento de 2,50% em 2022, 2023, 2024.

“Diante das novas projeções do mercado para o crescimento da inflação brasileira (para 3,47% em 2021) e de crescimento do PIB (de 3,47% para 3,43%), é possível estimar que, se aplicarmos os mesmos percentuais para o Grande ABC, o PIB da região, cuja previsão era de R$ 127,1 bilhões, deverá ser um pouco menor, atingindo R,$ 126,9 bilhões. Isto significa uma perda potencial no PIB regional de R$ 184 milhões no ano. Vale registrar, porém, que se tratam de estimativas. As projeções do PIB do Brasil e da inflação brasileira, realizadas pelo mercado financeiro, tem sido bastante alteradas no curto prazo, em função da grande incerteza reinante”, afirmou o coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Jefferson José da Conceição.

A expectativa para o dólar permanece em R$ 5,01, ao fim deste ano.