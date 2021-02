Daron inaugura hoje sede na região central de Santo André

Yara Ferraz



18/02/2021 | 00:03



A empresa andreense Daron, especializada no comércio e na manutenção de aparelhos auditivos, abre hoje as portas de sua nova sede no Centro de Santo André. A loja, que é a sétima da rede, vai ofertar, além dos aparelhos, óculos de grau e Cpaps (Continuous Positive Airway Pressure, em inglês, ou Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), que são pequenos equipamentos que comprimem o ar e auxiliam na apneia obstrutiva do sono.

“É uma loja especializada, com profissionais capacitados nestes três produtos. Estamos bem preparados para atender à população das sete cidades com muita qualidade”, afirmou Davi Brito Cerqueira, um dos proprietários.

A empresa atua há 21 anos no mercado e tem clientela fiel, com a nova loja pretende conquistar outros públicos. “Trabalhamos com a linha mais simples até a superpremium e isso com as maiores marcas do mundo. Do público ‘A’ a qualquer tipo de público estamos preparados para atender”, disse.

As vendas de Cpaps começam no segundo semestre, mas os demais serviços já estão disponíveis. “O nosso produto tem de ter um ótimo pós-venda. A assistência técnica é muito importante. Você paga um valor considerável e não quer ter problema depois e sim um atendimento adequado. Implantamos esse conceito de uma empresa que não deixa o cliente sem atendimento em qualquer fase da venda”, disse o proprietário Ronaldo Brito Cerqueira.

Os irmãos, responsáveis pela empresa, também elogiaram a cidade. “Estamos no calçadão, que tem um grande fluxo de pessoas. Hoje, as pessoas de todas as cidades passam por aqui”, disse Davi.

O estabelecimento (Rua Dr. Albuquerque Lins, 112) funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 9h às 15h30. Além das normas de higiene reforçadas, a loja é toda adaptada para clientes com mobilidade reduzida.