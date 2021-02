Obituário - 18 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Dirce Chierece Niero, 93. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benedicta da Cruz Dezotte, 90. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria do Rosário Generoso, 88. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Severina Firmina da Silva, 86. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Anna da Costa Miller, 84. Natural de Vinhedo (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Angelina Arenas, 84. Natural da Itália. Residia no Parque São Jorge, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Gercina Maria Barbosa dos Santos, 84. Natural de Exu (Pernambuco). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanildo de Carvalho Gico, 83. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Renato, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Marques Gomes, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis

Adenir Antonia Campião de Vasconcelo, 78. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Barbosa da Silva, 77. Natural de Sapeaçu (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Marangoni dos Anjos, 75. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Braz Sobrinho, 72. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Ney Luiz Granado, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ilda Lopes da Silva da Rosa, 71. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Zanata, 66. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Roberto Pieretti, 65. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Gonçalves, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Sérgio Aparecido Laudino, 55. Natural de Goioerê (Paraná). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Vigilante. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleber Fernandes Branco, 35. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jhonathan Henrique da Silva Martins, 18. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Barbeiro. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Orlando Angelo Gaiarim, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Planalto.

Iza Sales do Carmo, 84. Natural de Serro (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Paulo Eduardo Mazzei Fraga Moreira, 81. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Pilar Ermita Gomes, 80. Natural de Granada, Espanha. Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Park Alphacampus, em Jandira (São Paulo).

Fernando Flavio Fonseca, 78. Natural de Carangola (Minas Gerais). Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria Auxiliadora Pereira Lima, 73. Natural de Poá (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Maria Beatriz de Barros, 72. Natural de Jangada (Mato Grosso). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Manuel Oliveira, 66. Natural de São José Caiana (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria da Costa Pereira, 66. Natural de Tremendal (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

João Emiliano Silva, 66. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Geny da Silva Rato, 65. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Primavera 1.

Joaquim Rosa de Miranda, 65. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Paulo Alves de Oliveira, 61. Natural de São Francisco do Piauí (Piauí). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ricardo Sanna, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Everaldo Souza Silva, 81. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Delcio Mosca, 80. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 12. Memorial Planalto.

Francisco Rodrigues Castilho, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Memorial Planalto.

Daniel de Almeida Rocha, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Noé Irias da Gama, 77. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Tereza de Souza, 69. Natural de Tucano (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Luiza de Oliveira, 66. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Maria Pereira de Souza, 59. Natural de Itamaraju (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Rita de Cássia Fernandes Francisco, 55. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Lilian Molina Barbosa, 42. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 14. Cemitério Primaveras, em Guarulhos (São Paulo).

Evandro de Souza Leite, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Especialista em RH. Dia 15, em Santo André. Parque dos Girassóis, em São Paulo, Capital.

Nycolas Miguel Ferreira, 6. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal.



M A U Á

Carolina de Jesus Silva, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 15, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Waldemar Ferrari, 74. Natural de Mauá. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

José Antonio Silvério, 69. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Alvani Freitas da Silva, 64. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 12, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ernesto Menato, 89. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Ex-vereador de Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Manoel Pereira dos Santos, 76. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.

Luiz Carlos Grecco, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia em Ribeirão Pires. Ex-prefeito de Ribeirão Pires. Dia 12, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Luiz Henrique da Silva, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.