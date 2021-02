No Dia da Indústria, um intelectual do Grande ABC Pedro Furlan na Cerâmica

Ademir Medici

18/02/2021 | 07:00



Hoje é o Dia da Indústria, homenagem a Roberto Simonsen, que nasceu nesta data, em 1889

O engenheiro Simonsen, além de industrial, administrador, professor e político, foi o grande intelectual a atuar diretamente no Grande ABC, chegando à Academia Brasileira de Letras. Como historiador, deixou obras clássicas, entre as quais História Econômica do Brasil, 1500-1820; como empreendedor, levou adiante as atividades da Cerâmica São Caetano.

Roberto Simonsen faleceu no salão nobre da Academia Brasileira de Letras, em 25 de maio de 1948, quando discursava. Nas primeiras décadas após o seu falecimento foi muito mais lembrado e homenageado do que hoje. É nome de uma das principais avenidas de São Caetano.

Em 1956, outra homenagem foi prestada a ele por São Caetano, quando, nesta data, foi inaugurado o Grupo Escolar Senador Roberto Simonsen.

NO ESTADO

O Dia da Indústria foi instituído em São Paulo por decreto de 1953, assinado pelo governador Lucas Nogueira Garcez. Homenagem a Roberto Simonsen e aos pioneiros e líderes da indústria, incluindo-se os trabalhadores.

Por exemplo: em 18 de fevereiro de 1956 foram homenageados os mais antigos trabalhadores da indústria paulista, os que tinham de 41 a 60 anos de atividades ininterruptas em uma mesma firma. Um deles, Pedro Furlan, veterano da Cerâmica São Caetano, que recebeu diploma e medalha de ouro.

Outro registro do dia 18 de fevereiro de 1956: o Dia da Indústria foi comemorado em Santo André com a inauguração dos retratos de Roberto Simonsen, Marvan Dias de Figueiredo e Armando de Arruda Pereira na sede da Delegacia Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

A PESQUISA

Juscelino Kubitschek assumiu a Presidência da República em 1956, revigorando o projeto da indústria automobilística brasileira, que foi rascunhado por Getúlio Vargas no seu governo democrático. Neste intervalo, o IBGE publicou pesquisa focalizando os 50 municípios brasileiros de maior receita tributária – ano básico 1954.

Claro, São Paulo, Capital, aparecia disparado na primeira posição, mas o ABC também tinha posições importantes.

Na frente, na região, Santo André, em nono lugar, depois de São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Santos, Niterói, Curitiba e Recife.

São Caetano posicionava-se em 12º lugar, logo depois de Campinas e Fortaleza.

São Bernardo, que já ganhara as primeiras grandes indústrias depois da inauguração da Via Anchieta, posicionava-se em 27º lugar – explodiria nos anos seguintes, com a chegada das grandes montadoras e suas indústrias satélites.

Roberto Simonsen continuava a ser louvado e homenageado, muito mais do que nos dias presentes.



Diário há meio século

Quinta-feira, 18 de fevereiro de 1971 – ano 13, edição 1464

Manchete – Bispos fundam congresso com apelo à união Belo Horizonte (AE) – Foi encerrada ontem (17 de fevereiro de 1971) a XII Assembleia Geral Extraordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Em nota, são denunciadas torturas de natureza política. Os bispos fazem apelo para que todos os presos sejam ouvidos e julgados dentro de um prazo razoável e com ampla defesa.

Santo André – Falta tudo na Rua Patagônia, via de ligação entre São Mateus, na Capital, e Mauá, cruzando Capuava. O chão era ainda de terra batida.

São Bernardo – Inaugurado posto de puericultura no Jardim Silvina.

Ribeirão Pires – Começam os preparativos para a inauguração do Paço Municipal.

Futebol – Palmeiras compra o passe de João Leiva Campos Filho, o Leivinha, da Portuguesa e que foi revelado pelo Linense.



Em 18 de fevereiro de...

1916 – Ousado gatuno penetrou no quintal da residência do senador Flaquer, em Santo André. Retirou grande quantidade de roupas brancas, que se achavam estendidas num alpendre. Surpreendido por um empregado da casa, deixou a trouxa e fugiu.

1921 – O Dr. Martim Francisco Filho, residente em Santo André, acha-se enfermo na Capital, na residência do Dr. Capote Valente.

- Itália, Roma 13 – O Corriere de La Sera, de Milão, para demonstrar a falta de justificação da campanha dos socialistas contra o aumento do preço do pão, publica as estatísticas relativas ao consumo das bebidas durante o ano de 1920.

Somente em Milão foram consumidos 93 milhões de litros de vinho e 16 milhões de litros de cerveja, o que foi possível – conclui o jornal – devido aos altos salários ganhos pelos operários.

Santos do Dia

- Simeão. Primo de Jesus, um dos primeiros apóstolos. Foi bispo de Jerusalém. Morreu crucificado com 120 anos, depois de ter governado durante 43 anos a Igreja.

- Flaviano

- Bv. João de Fiesole

GERTRUDE COMENSOLI (Itália, Bienno, 1847 – Bergamo, 1903). Idealizou a Congregação das Irmãs Sacramentinas, voltada à instrução de meninas

Municípios Paulistas

Hoje é o aniversário oficial de várias cidades. Elas optaram pelo dia 18 de fevereiro por terem sido oficializadas nesta data, em 1959 (lei estadual número 5.285).

- Bady Bassitt, Cajamar, Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Embu das Artes, Itapevi, Luiziânia, Pardinho, Peruíbe, Sagres, Salmourão, Saruitaiá e Taguaí.

- A história de Peruíbe é contemporânea à história da Vila de Santo André da Borda do Campo. Uma história ligada à Capitania de São Vicente e aos nomes de Martin Afonso de Souza, do padre Leonardo Nunes e do Padre José de Anchieta.