Legislativo de São Bernardo aprova multa a fura-fila da vacina

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 20:04



A Câmara de São Bernardo aprovou, de forma unânime, projeto do vereador Julinho Fuzari (DEM) que prevê punição por meio de multa para quem for pego furando fila de vacinação contra a Covid-19 na cidade.



Conforme a propositura do parlamentar, o texto estabelece multa de R$ 10 mil para quem burlar o planejamento de imunização. A matéria ainda prevê o dobro do valor, ou seja, R$ 20 mil, se a infração for cometida por um servidor público.



“A ordem da prioridade para vacinação dos munícipes é estabelecida pelo plano de vacinação, de acordo com orientações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde aos Estados e municípios”, sustenta o projeto de lei de Fuzari. “A ideia não é multar, a ideia é criar uma situação na qual a pessoa entenda que ela corre um grande risco caso cometa essa infração”, adicionou o democrata.



A multa, no valor de R$ 10 mil, foi adicionada à matéria por meio de emenda parlamentar, já que originalmente a punição era de apenas R$ 3.000 para munícipe e o dobro deste valor para quem atuar como funcionário público. A quantia será revertida para custear tratamento de epidemias no município.



Na Câmara, vereadores da base governista e também da oposição elogiaram o projeto de Fuzari. O parlamentar Paulo Chuchu (PRTB) declarou que é “inadmissível” que o País tenha que conviver com pessoas dispostas a furar fila da vacinação. Já o vereador Lucas Ferreira (DEM), emocionado, relembrou que perdeu familiar para o novo coronavírus.



A Prefeitura de São Bernardo informou que 38.891 pessoas foram vacinadas na cidade. O Diário já mostrou que funcionários públicos e que foram candidatos a vereador no ano passado teriam furado a vila de prioridade de vacinação – o caso é investigado pelo Ministério Público. O projeto de lei segue para sanção – ou veto – do prefeito Orlando Morando (PSDB).