Guarani contrata atacante Júlio César, com passagens por Ponte e Chapecoense

17/02/2021 | 19:30



O Guarani anunciou nesta quarta-feira a sua quinta contratação para a temporada 2021. Trata-se do atacante Júlio César, de 26 anos. Emprestado pelo Portimonense-POR até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, Júlio César se junta ao goleiro Rafael Martins, ao zagueiro Thalles, ao volante Índio e ao meia Tony.

Esta será a segunda passagem do atacante pelo futebol de Campinas. Em 2019, Júlio César foi contratado pela Ponte Preta, mas pediu para sair depois de apenas nove jogos e um gol marcado.

Revelado no Paraná, o atacante passou ainda por ABC, Inter de Lages, Cascavel, Caxias, Oeste, Chapecoense, Atlético-GO e Botafogo-SP.

O Guarani está no Grupo D do Campeonato Paulista, ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano. A estreia será no dia 1º de março, contra o Ituano, em Campinas.