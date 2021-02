Após forte chuva, região registra pontos de alagamentos

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 18:09



Atualizado às 19h10

Nesta quarta-feira (17), o Grande ABC registrou alagamentos após forte chuva que caiu na região. Um dos endereços em que a água chegou a subir já é conhecido justamente por isso: Avenida Capitão Mario de Toledo de Camargo com a Dom Pedro I, em Santo André. De acordo a Defesa Civil da cidade foram registradas enchentes na Estrada do Pedroso com a Rua dos Missionários, na Avenida Antonio Cardoso com Avenida dos Estados, na Avenida dos Estados com Alameda Martins Fontes e na área do cemitério vertical, na Avenida Lauro Gomes. O Córrego dos Meninos também transbordou.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Defesa Civil, informa que até as 18h foi registrado um ponto intransitável em trecho da Rua Jurubatuba, na altura do número 700. A situação no local já foi normalizada e o tráfego de veículos liberado. Conforme a Central Integrada de Monitoramento não foram verificadas demais ocorrências de maior gravidade na cidade. Nas últimas horas, São Bernardo registrou volume médio de chuva de 23.8 mm.

São Caetano e Ribeirão Pires disseram que os municípios não apresentaram problemas com a chuva hoje.

As outras cidades também foram procuradas e ainda não responderam.