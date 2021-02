Estado encaminha recursos para destravar obras de hospital em Ribeirão

Júnior Carvalho e Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 17:34



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), anunciou que o governo do Estado sinalizou positivamente para repassar R$ 10 milhões para que o município conclua as obras do Hospital Santa Luzia, que se arrastam há mais de uma década.

Nesta quarta-feira, Volpi esteve com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que encaminhou a demanda do município ao setor de convênios do Palácio dos Bandeirantes. “A reunião teve um caráter importante para Ribeirão. O vice-governador entendeu perfeitamente as nossas necessidades e o que significará um hospital para atender também a demanda de Rio Grande da Serra. Percebeu que não estamos pedindo nada exorbitante. Ele concordou, falou imediatamente com a Secretaria estadual de Saúde e o pessoal que administra convênios”, disse, ao Diário.

De acordo com o prefeito, ainda há empecilho jurídico para viabilizar o repasse, já que as transferências ocorrem antes de a obra ser licitada – no caso do hospital, já o certame está em andamento. “Estamos encontrando alternativas jurídicas para, talvez, viabilizar uma parceria em que o Estado entra com o grosso do dinheiro e entramos com uma pequena parcela, de 5%. Já estamos estudando para encontrar alternativa”.

Volpi estimou que, uma vez realizado o convênio, o trâmite burocrático será concluído em março e a previsão é a de o equipamento esteja pronto em até 15 meses, ou junho do ano que vem.

As obras do Hospital Santa Luzia iniciaram ainda em 2008, durante a primeira gestão de Volpi em Ribeirão. A intervenção incluía a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a sede da Secretaria de Saúde do município - apenas esses dois prédios foram concluídos - com verbas federal e estadual. A construção dos outros blocos foi paralisada por falta de recursos.