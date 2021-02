Ashley Judd compartilha fotos de acidente e faz desabafo: Provavelmente teria morrido ou perdido a perna

17/02/2021 | 17:10



No último fim de semana, a atriz Ashley Judd mencionou em suas redes sociais que sofreu um acidente em sua passagem pela República do Congo, na África Central. Depois, em entrevista ao colunista Nicholas Kristof do jornal The New York Times, a estrela contou que caiu de uma árvore e acabou quebrando a perna. Mas o incidente teria sido bem mais leve caso Judd tivesse acesso a atendimento médico eficaz e rápido; a artista levou 55 horas para ser transferida para a África do Sul e fazer uma cirurgia. Felizmente, Ashley já foi hospitalizada e não corre perigo. Após o susto, ela decidiu compartilhar cliques do ocorrido no Instagram - e aproveitou também para fazer um desabafo na última terça-feira, dia 16.

Amigos. Sem os meus irmãos e irmãs congoleses, meu sangramento interno provavelmente me mataria, e teria perdido a minha perna. Eu amanheço recheada de gratidão, profundamente movida por cada pessoa que contribuiu para a minha vida e espírito, me salvando durante minha exaustiva odisseia de 55 horas. Aqui estão algumas de suas histórias. Dieumerci [nome de um homem que a ajudou] esticou sua perna e colocou-a sob minha perna esquerda totalmente disforme para tentar mantê-la imóvel. Ela [perna de Judd] foi quebrada em quatro lugares e tive danos nos nervos. Dieumerci (Graças a Deus) permaneceu sentado, sem se mexer ou vacilar, por cinco horas no chão da floresta tropical. Ele esteva comigo em minha dor primária. Ele foi minha testemunha, escreveu.

A atriz continuou, dando detalhes de como foi salva pela comunidade local. O relato é forte e emocionante.

Papa Jean: demorou cinco horas, mas eventualmente ele me encontrou, miserável e selvagem no chão, e avaliou com calma minha perna quebrada. Ele me disse o que tinha que fazer. Eu mordi um pedaço de pau. Segurei Maud. E Papa Jean, com certeza, começou a manipular e ajustar meus ossos quebrados de volta para que eu ficasse em uma posição em que eu pudesse ser transportada, enquanto gritava e me contorcia. Como ele fez isso tão metodicamente enquanto eu estava como um animal, está além de mim. Ele me salvou. E ele teve que fazer isso duas vezes!

Os seis homens que cuidadosamente me colocaram na rede com o mínimo de impacto possível, que então caminharam por três horas em um terreno cheio de desníveis me carregando para fora. Heróis. Didier e Maradona: Didier dirigia a motocicleta. Sentei-me de costas, suas costas no meu encosto. Quando eu começava a cair, a desmaiar, ele me chamava para restabelecer minha posição e me apoiar nele. Maradona andava na traseira da motocicleta, eu o encarei. Ele segurou minha perna quebrada sob o calcanhar e eu segurei a parte de cima quebrada junto com minhas duas mãos. Juntos, fizemos isso por seis horas em uma estrada de terra irregular, esburacada e com ravinas, por onde a chuva escorre durante a estação chuvosa. Maradona foi a única pessoa a se apresentar como voluntário para essa tarefa. Temos uma boa amizade, discutindo os prós e os contras da poligamia e da monogamia. Mostro duas fotos, uma com o chapéu dele e outra com o meu, que ele tanto cobiça! As mulheres! Minhas irmãs que me seguraram. Eles me abençoaram.

