Salma Hayek revela que não fica irritada quando a questionam sobre se o seu casamento foi arranjado

17/02/2021 | 17:10



Salma Hayek deu uma entrevista recentemente ao podcast Armachair Expert e acabou falando sobre o seu relacionamento com Pinault, de 58 anos. A atriz em um determinado momento da conversa acabou assumindo que nem se deixa abalar quando as pessoas acabam comentando que o seu relacionamento acabou sendo arranjado.

Um dos apresentadores começou a conversa elogiando o marido de Salma e comentou:

Posso dizer algo sobre o seu marido muito rápido? Que cara lega, divertido, generoso e caloroso. Ele é super sexy também! Vou ser honesto, não sabia quem ele era, acabei de ouvir ou talvez li em uma manchete que você se casou com um cara muito rico. Talvez seja por isso que ela se casou com ele.

E não demorou absolutamente nada para ela abrir a boca e entrar de vez no assunto, e comentou:

Você sabe que nas imagens você não consegue adivinhar a magia dele. Ele fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor e crescesse de uma maneira tão boa e saudável. E, você sabe, quando me casei com ele, todo mundo disse: 'Oh, é um casamento arranjado, ela se casou com ele pelo dinheiro dele. E eu fico: 'Sim, tanto faz. Pense o que quiser'. Quinze anos juntos e nós somos fortes no amor. E eu nem mesmo fico ofendida.

Para quem não sabe o marido de Salma, Pinault, é o CEO de um grupo de moda de luxo e presidente da Groupe Artémis. E que bom que ela trata com deboche a quantidade de perguntas que devem ser feitas sobre o seu relacionamento, não é mesmo!? Super bem resolvida.