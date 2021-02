Empresário entrega valor que Carlinhos Maia teria ganhado com campanha publicitária: Uns 6 milhões de reais

17/02/2021 | 17:10



Com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos Mais se tornou uma das personalidades mais procuradas quando o assunto é marketing digital. Em entrevista para o Jota Jota Podcast, o empresário Shirleyson Kaisser falou sobre o alto potencial de alcance das redes sociais do humorista e ainda revelou como o ajudou a faturar quase seis vezes mais com campanhas publicitárias.

Segundo o empresário, quando o conheceu, Carlinhos estava feliz com seu primeiro milhão conquistado através de publi post. Os dois chegaram a conversar sobre o assunto e foi então que Kaisser passou dicas para que o humorista conseguisse valorizar mais seu trabalho. O empresário disparou:

- Acho que você ganhou muito pouco.

A partir daí, com a ajuda do empresário, Carlinhos conseguiu aumentar consideravelmente o valor de seus cachês.

- A gente fez uma primeira campanha com o Carlinhos, que levantou para ele [um valor] seis vezes mais que a primeira. Acho que ele ganhou com a gente uns seis milhões de reais.