Coalizão Negra por Direitos organiza manifestação por auxílio de R$ 600; grupo vai sair do Paço de São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 17:09



Nesta quinta-feira (18), a partir das 15h, está programada mobilização nacional com o objetivo de exigir do governo federal auxilio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia e vacina para toda a população pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende três parcelas de R$ 200 e o Congresso Nacional trabalha com a hipótese de quatro parcelas de R$ 250.

A ação está sendo coordenada pela Coalizão Negra Por Direitos, aliança composta por 200 grupos de movimentos negros do País. No Grande ABC, o ponto de encontro será no Paço Municipal de São Bernardo, em frente à Prefeitura. Um grupo também vai sair da Avenida Paulista, 1.804.

De acordo com a organização, serão realizadas manifestações presenciais, com faixas, pratos e panelas vazias, simbolizando a fome. Serão também realizados protocolos de documentos com exigências de implementação de auxilio emergencial nas casas legislativas estaduais e municipais.

“A população negra é a mais afetada pela contaminação e pela morte por Covid-19, e também a que mais sofre com a miséria crescente, decorrente da pandemia. Vacina e auxílio emergencial digno e consequente estruturação de renda básica permanente são políticas fundamentais para este momento”, defende a coalizão.