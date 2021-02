Ponte Preta busca volante e atacante para fechar o elenco

17/02/2021 | 17:02



A pré-temporada da Ponte Preta em Itu começou na última terça-feira e, enquanto o técnico Fábio Moreno trabalha com os jogadores, a diretoria intensifica a busca por mais dois reforços para fechar o elenco.

Os dirigentes têm como prioridades um segundo volante e um atacante de beirada. Esse último chegaria para a vaga deixada por Bruno Rodrigues, que acertou com o São Paulo depois de não renovar o contrato com a Ponte.

Nos próximos dias, o meia Vini Locatelli deve ser oficializado como reforço da Ponte Preta. Faltam apenas detalhes burocráticos. O jogador, porém, está em Itu com o restante da delegação.

Até o momento, a Ponte oficializou cinco reforços para a temporada 2021: o zagueiro Ednei, os meias Renan Mota e Thalles, e os atacantes Bruno Michel e Paulo Sérgio.

Integrante do Grupo B com Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte estreia no Paulistão contra o Novorizontino, às 19 horas, no Jorge Ismael de Biasi.