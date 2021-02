Cantor Belo é preso após fazer show durante a pandemia do novo coronavírus

17/02/2021 | 16:10



Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo, foi preso nesta quarta-feira, dia 17. Segundo informações do G1, o artista é investigado por fazer um show na região do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, durante a pandemia do novo coronavírus. O cantor foi detido pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do estado carioca, e foi encontrado em Angra dos Reis, na Costa Verde.

O evento do qual Belo participou aconteceu na Escola Municipal do Parque União no último sábado, dia 13. O show não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde e a polícia também investiga uma suposta invasão ao colégio. Na produtora Série Gold, ainda foram apreendidos equipamentos e veículos.

Um inquérito foi aberto pela DCOD e os oficiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e outros cinco de busca e apreensão. Com isso, quatro pessoas foram presas: Marcelo Pires Vieira, o cantor Belo; Célio Caetano, sócio da produtora; Henriques Marques, mais conhecido como Rick, outro sócio da produtora; e Jorge Luiz Moura Barbosa, também chamado de Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.

A versão de Belo

Na época em que a investigação começou, Belo enviou um comunicado com a sua versão dos fatos ao G1, como você pode ver abaixo:

Fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias.

Vale ressaltar que o artista já foi preso em 2002, por associação ao tráfico e negociação de drogas e armas, e em 2004 pelos mesmos motivos, após o Ministério Público recorrer da decisão que permitiu que o cantor respondesse às acusações em liberdade.