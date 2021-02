Fiuk se emociona com música do pai no BBB21 e Fábio Jr. comemora permanência do filho no reality

17/02/2021 | 15:10



Com certeza você não se surpreendeu com a eliminação de Nego Di na noite da última terça-feira, dia 16, no Big Brother Brasil, não é? Provavelmente, Fábio Jr. também não ficou surpreso. E mesmo sabendo que Fiuk permaneceria no reality, o cantor fez questão de comemorar a vitória do filho no último paredão. No Instagram, Fábio publicou uma foto com o artista e, na legenda, se declarou:

Aêêê FILHOTE !!! Te amo muitão!, escreveu.

Já dentro do programa, Fiuk mostrou que também leva o pai no coração. Antes de passar por seu primeiro paredão, o ator se emocionou ao ouvir a canção 20 e poucos anos, escrita e interpretada por Fábio Jr.

- Escutem essa letra. Ê, paizão, mencionou o galã.

Nas redes sociais, entretanto, o assunto foi outro. No momento em que Tiago Leifert conversava com os emparedados da última noite, a Rede Globo brincou ao mostrar os batimentos cardíacos de Fiuk, indicando que o brother não tinha ritmo nenhum no coração. A piada se deu por conta de diversos comentários de internautas no Twitter e Instagram, que se surpreenderam com a aparência do astro no BBB21 e apontaram que ele parecia estar morto.

E aí, o que você achou de tudo isso?