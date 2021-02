Allan Aal ignora 'timidez' no mercado e elogia elenco do Guarani para o Paulistão

17/02/2021 | 14:34



O Guarani ainda caminha lentamente na reformulação do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista. No entanto, a "timidez" no anúncio de reforços não preocupa o técnico Allan Aal, que analisou a montagem do elenco e elogiou o atual plantel que está na pré-temporada.

Evidente que Allan Aal aguarda por reforços para a disputa do Estadual, mas preferiu não dar pistas sobre as posições mais carentes e que estão sendo o foco tanto da comissão técnica quanto do Conselho de Administração, responsável pelas negociações.

"Estamos nos movimentado no mercado. Algumas situações são claras, até pelas perdas que tivemos recentemente no elenco. Mas até aqui a avaliação que tenho é de um grupo que tem trabalhado muito forte e de maneira intensa", disse o treinador.

Até o momento, a diretoria alviverde oficializou quatro reforços: o goleiro Rafael Martins, o zagueiro Thalles, o volante Índio e o meia Tony.

Em meio às negociações, o elenco do Guarani realiza a pré-temporada na cidade de Águas de Lindoia (SP) visando a estreia no Paulistão, marcada para o dia 1.º de março contra o Ituano, às 20 horas, em Campinas (SP). O time no Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano.