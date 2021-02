Vereadora de Sto.André é internada no hospital de campanha com Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021



A vereadora Marilda Brandão (PSD), de Santo André, foi internada no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell''''Antonia na noite desta terça-feira (16), com quadro de confirmação de Covid-19.

O filho da parlamentar, Edilson Bruno de Moura Brandão, o Nino, também foi diagnosticado com o novo coronavírus e está na unidade de campanha andreense.

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria de Marilda disse que ela passa bem. “ Ela, como todos os pacientes, são monitorados durante todo o tempo para que seja entendido o atual quadro e controlada a evolução do vírus”, informou. “Agradecemos por fazerem parte dessa corrente para recuperação da nossa vereadora Marilda Brandão.”

Marilda é primeira suplente de vereadora do PSD e assumiu o cargo diante da indicação do vereador Edson Sardano (PSD) para comandar novamente a Secretaria de Segurança Pública. Ela é conhecida por líder do Centreville, região que por 40 anos lutou por regularização.