Do dgabc.com.br



17/02/2021 | 14:17



A interligação Planalto, em São Bernardo, foi bloqueada, em direção a São Paulo, por causa da formação de neblina. O tráfego flui normalmente nos demais trechos e rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).



O tempo está encoberto e com neblina no topo da serra, onde a visibilidade está um pouco prejudicada.



Caminhões e carretas com destino à Capital devem seguir somente pela pista norte da via Anchieta e evitar o trecho de Serra da Imigrantes.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. E a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.