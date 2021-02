Príncipe Philip é internado 'por precaução' após passar mal

17/02/2021 | 13:32



O marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, foi internado no hospital na noite de terça-feira, 16, como medida de precaução, segundo informou o Palácio de Buckingham. Não há informação sobre o motivo pelo qual Philip foi internado. "A admissão do duque é uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real, depois de se sentir mal. O duque deve permanecer no hospital por alguns dias de observação e descanso", disse o comunicado.

De acordo com uma fonte do Palácio de Buckingham à agência Reuters, a internação do príncipe não foi por um motivo de emergência, e sim por precaução. A fonte ressaltou também que o marido da rainha não está com covid-19.

Elizabeth continua no castelo de Windsor, onde passou as festas do fim de ano. Ela estava isolada com Philip. O príncipe, que se aposentou de seus deveres reais em 2017, fará 100 anos em junho. Ele ficou internado por um curto período no final de 2019. (Com agências internacionais).