Perseverance: sonda da Nasa pousa em Marte esta semana; saiba como assistir

17/02/2021 | 13:18



Na próxima quinta-feira (18), o veículo de exploração Perseverance fará seu pouso em Marte, na cratera Jazero. A missão Mars 2020 foi lançada pela Nasa da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), em julho do ano passado, com o objetivo de entender a geologia, o clima e possíveis sinais de vida antiga no Planeta Vermelho.

De acordo com a NASA, a Perserverance é o maior, mais pesado e mais sofisticado robô de seis rodas já lançado ao espaço. Para pousar em segurança, a sonda deve passar ilesa pelo que os astronautas chamam de “sete minutos de terror”. A expressão se refere ao tempo e o processo de entrada na atmosfera de Marte, a descida e a aterrisagem no Planeta Vermelho.

O ponto chave aqui é que, como os sinais de comando da Terra demoram até chegar ao espaço, o robô terá que enfrentar esse processo de maneira totalmente autônoma. Os especialistas apenas saberão se o pouso foi bem sucedido alguns minutos depois, quando a sonda envia novos dados para os sistemas da NASA.

Como assistir?

A Nasa está preparando uma grande cobertura para o pouso da Perseverance no Planeta Vermelho. Pessoas do mundo todo poderão acompanha os profissionais da agência espacial em tempo real enquanto eles observam e analisam o pouso do veículo. A transmissão começa as 16515 (horário de Brasília) no site da NASA TV e no canal da NASA Jet Propulsion Laboratory no YouTube – no qual já é possível ativar um lembrete de evento.

Haverá também uma transmissão ao vivo e em 360º da sala de controle da NASA (aqui), além de um “clean feed” – vídeo ininterrupto da aterrisagem para quem quiser retransmitir o acontecimento com seus próprios comentários (aqui). Já algumas horas antes do pouso, uma live especial com especialistas em educação e engenharia da NASA respondem as perguntas de curiosos e estudantes a respeito da tragetória da Perserverance Mars Rover.