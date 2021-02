Gwyneth Paltrow revela que já pegou a Covid-19: Cura mais longa do que o normal

17/02/2021 | 12:10



Gwyneth Paltrow revelou que já pegou o novo coronavírus! Segundo a revista People, a atriz disse:

Em janeiro, fiz alguns exames que mostraram níveis muito altos de inflamação no meu corpo. Então eu me virei para um dos especialistas mais inteligentes que conheço, o médico funcional Dr. Will Cole. Depois que ele viu todos os meus exames, ele explicou que este era um caso em que o caminho para a cura seria mais longo do que o normal.

A artista ainda contou que, desde que iniciou o processo de recuperação, está se cuidando muito bem:

Tudo o que estou fazendo é bom, como um presente para o meu corpo. Eu tenho energia, eu estou malhando de manhã, e eu estou fazendo uma sauna infravermelha quantas vezes eu puder, tudo a serviço da cura.