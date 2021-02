FPF oficializa jogos do Santo André no Canindé

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 11:10



O Estádio do Canindé foi oficializado como a casa do Santo André no Campeonato Paulista. A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou em seu site oficial os três primeiros jogos do Ramalhão como mandante na praça esportiva da Portuguesa, na Capital: contra Santos, dia 28, São Caetano, dia 8 de março, e São Bento, dia 21 de março. O motiv para a mudança de local é o atraso na entrega da obra do gramado do Bruno Daniel, que passará a ser sintético e só deverá ficar pronto em abril.

Em 2020 o Santo André utilizou o Canindé para mandar um jogo do Paulistão, pela 12ª rodada, contra o Ituano - na ocasião, o Ramalhão perdeu por 3 a 1. Naquela oportunidade, os andreenses precisaram mandar o jogo na casa lusitana em razão do hospital de campanha montado no gramado do Brunão. Particularmente, a preferência do técnico Paulo Roberto era a Arena Barueri, mas o espaço lusitano foi o escolhido.

Na campanha quadrifinalista do Paulistão 2020, o mando de jogo foi fundamental para o Santo André. Dos cinco jogos que fez no Brunão, venceu quatro (Ferroviária, Água Santa, São Paulo e Red Bull Bragantino) e perdeu um (para o Oeste).