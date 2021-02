Nego Di revela ter sofrido ameaças de morte, diz que foi manipulado por Karol Conká e se surpreende com rejeição pós-BBB21: - Foi um choque

17/02/2021 | 11:11



Nessa quarta-feira, dia 17, Nego Di conversou com Ana Maria Braga durante o Mais Você. Como é costume, a apresentadora toma café da manhã com os participantes que foram eliminados do BBB. Na noite da última terça-feira, dia 16, o comediante deixou o reality show após receber 98.76% dos votos em um paredão triplo com Sarah e Fiuk.

Logo abaixo, veja os principais momentos da entrevista:

Rejeição do público

- É um baque, né, eu pensava que tinha a possibilidade de sair, ficar, mas nunca pensei que fosse tanto, porque quando a gente tá lá dentro é difícil de explicar. A gente só consegue ter uma perspectiva de uma conversa que a gente tá tendo, mas tem outras conversas, outros atritos, porque a gente não tem um pay-per-view lá. Foi um choque, eu não pensei que fosse tanto assim, na verdade.

Quando a Sarah cravou que ele sairia do reality show no último Jogo da Discórdia:

- Eu acho que ela tava confiante, tava fazendo o jogo dela, ninguém gosta de ganhar uma plaquinha e nem ouvir que vai sair, mas é justo, eu dei a plaquinha pra ela também. Faz parte do jogo.

O que acha que causou essa rejeição toda?

- Essa noite foi bem complicada, eu não dormir Não troquei de roupa, não comi. Fiquei digerindo. É doloroso escutar umas coisas e ler outras e saber que não tem a ver com o seu caráter ou com quem tu é. Lá a gente não tem uma visão ampla. Eu vi que eu estava no meio de pessoas que estavam seguindo um caminho. Eu analisei bem a Karol, foi a primeira pessoa que eu analisei. Lá dentro eu senti o acolhimento de várias pessoas e pra Karol eu falei: você tá exagerando um pouco, por causa da militância. Só que ela me trazia as coisas de uma maneira... o jeito que ela tratou o Lucas no almoço, mandou ele calar a boca... e pra mim essas informações chegavam de outra maneira. E como a gente [ele e Lucas] não estava falando muito, ele me trazia outras coisas.

E continuou:

- Eu acabava indo atrás do meu instinto. Eu via os embates, então eu tomava partido pelas meninas. Quando ela [Karol] estava na minha presença ela agia de outra maneira. Um incrível poder de manipulação. Eu caí no grupo errado, eu achei que era um bom jogador por analisar as coisas. Ela jogou comigo, me senti usado pra caramba. Depois a gente vê o que as pessoas falam pelas costas. Eu nunca fui de acordo com a maneira como ela tratava as pessoas.

Lumena é muito radical

- Na verdade ali eu até acredito que me expressei mal, mas o que eu quis dizer é que eu acredito que todas as pessoas tem um pouco de preconceito, mas não admite.eu estava vindo de um processo de melhorar, tentar melhorar. várias piadas não cabiam mais, magoavam as pessoas. Vi de muita gente que eu estava perdendo a graça, por estar mudando esse comportamento. [Eu disse] Karol, a Lumena é muito radical, ao invés de como amiga te rotar pra baixo e te fazer entender, ela bota gasolina. Eu entrei em embates com a Lumena porque não era de acordo com algumas coisas que ela fazia. Na minha frente era de um jeito, nas minhas costas era de outro. Você confia na pessoa errada. As coisas que foram ditas na minha ausência. Eu achava que era um bom jogador, mas estava sendo usado. Me senti manipulado. Hoje a visão é totalmente diferente da visão que você tinha lá dentro. eu tô vendo com os olhos de quem vê aqui de fora e respeito. Acho que poderia ter sido diferente a minha trajetória se eu tivesse me aproximado de outra galera.

Ameaças de morte

- [Lá] é como se fosse um reflexo da sociedade. A gente se sente fazendo parte de um grupo. Eu gaúcho, artista, negro, estar com outros artistas negros, eu me sentia muito feliz de estar sendo acolhido. Olhar o Projota perto de mim e ver que ele é uma pessoa normal, que ele deu certo e eu posso dar... eu via dessa maneira. E outras pessoas lá eu não me sentia acolhido. Sou um cara muito novo, tenho muito a aprender, eu quero aprender, mas naquele momento eu não tinha como enxergar. Eu me ceguei. Me senti devastado quando eu pude pegar o celular. Você vê pessoas que você considerava amigo te virando as costas. Artistas que eu era fã e que pediam pra eu sair. Fazendo campanha, vibrando. Eu sofri ameaças de morte. O meu filho não está indo a escola por causa disso. As pessoas não tem noção do quão cruel pode ser a internet. Eu não sei o que eu fiz de tão cruel pra ser ameaçado de morte, minha família. minha mãe está com medo de andar na rua. Eu não sou esse mau caráter que as pessoas falam. Não sou uma pessoa ruim. Eu era uma pessoa que estava correndo atrás de um sonho. Não era nem mais o prêmio, só sair melhor do que eu entrei.

Lavando a roupa suja

Ao brincar com Ana Maria se os participantes estavam de molho no programa, ou seja, não estão sujos, ou merecem ser lavados, Nego Di definiu e explicou algumas de suas escolhas. Gilberto, Thais, Sarah, João e Camilla ele deixou de molho. Juliette também, mas não sem antes dizer que achava ela um pouco chata.

Fiuk ele definiu como uma pessoa de coração.

Aliás, foi por causa de Fiuk que Nego Di mudou sua opinião sobre Arthur, após o brother ter vetado a participação do cantor na última prova do líder:

- Ele usou um argumento que eu não achei muito legal. Um cara gente boa, mas boto pra lavar.

Já Lumena, ele também disse que precisa lavar:

- Lumena tem que lavar bastante. Eu cheguei a tentar conversar com ela, mas ela não queria falar comigo. Tava rolando uma implicância com a Vih [Tube], que eu tinha uma aproximação legal. E estavam rolando questões raciais. Não dá pra tu banalizar a causa. Tudo era isso. Ela inflamava muito a Karol. Jogava gasolina no fogo.

Por fim, brincou sobre Karol:

- Essa daí já bota pra centrifugar direto.

Eita!