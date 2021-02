Após eliminação no BBB21, Nego Di se espanta com rejeição e Karol Conká admite receio: - Começo a pensar que saio na próxima

17/02/2021 | 11:10



Nego Di foi o terceiro eliminado da 21ª edição do Big Brother Brasil e, como era de se esperar, a repercussão desse resultado dentro da casa foi grande. A saída do humorista foi marcada por choro por parte de Viih Tube e Pocah, enquanto Arthur e Projota se mostraram perplexos com a saída do amigo.

A youtuber parece ter sido a que mais sentiu a saída do brother, reafirmando que ele foi como um pai para ela desde o início do confinamento. Enquanto isso, Fiuk, que foi o segundo mais votado do Paredão com 0,87% dos votos, conversou com Lumena e falou sobre sua participação na casa, ressaltando que está jogando com a falta de informações e que não está tão desligado quanto os outros confinados podem pensar:

- Eu aceitei que eu não sei [o que fazer pela frente], aceitei que eu não sei como é que vai ser. Estou existindo e sou assim. Eu sei quem pisou no meu calo, eu sei quem me enganou, eu sei quem foi falso comigo. Eu sei o que fizeram comigo, eu entendi o que fizeram comigo.

Arthur, no entanto, parece não concordar com o colega, já que criticou suas ações dentro da casa durante conversa com Projota, e afirmou acreditar que o rapaz será escolha frequente para compor a eliminação:

- Eu não acredito que o pessoal está gostando de ver o jogo do Fiuk aqui dentro. Não consigo acreditar nisso, não. Ele caiu no conto do vigário, foi otário. Acreditou no que queria acreditar e quase de bobeira roda por isso. Primeira opção de veto, ele. Primeira opção de paredão, ele. Só que ele não vai entender isso.

Em seguida, a dupla passou a especular os votos do próximo paredão. Arthur afirmou que está seguro de sua permanência na casa por só estar recebendo votos de quem teve conflitos dentro da casa, Fiuk e Gilberto. Vale lembrar, no entanto, que João Luiz e Thaís votaram no brother na última formação do paredão.

- Acho que nesse próximo paredão pode respingar alguns votos para Lumena, Karol, se não ganhar liderança, eu, você, mais ainda o Gil, especulou o instrutor de crossfit.

Já o rapper alega que acredita estar fora das opções de voto nesta semana:

- Eu acho que estou de boa essa semana. Se fosse [para alguém votar em mim], o único seria o Gil. Acho que a Sarah não vota em mim.

Karol Conká, por outro lado, não parece ter a mesma segurança. Apesar de aparentemente não ter se abalado com a saída de Nego Di, a cantora afirmou em conversa com Fiuk que não considera absurda a hipótese de ser eliminada em breve:

- Eu começo a pensar que eu saio na próxima.

A rapper ainda falou sobre como o modo que o humorista tratou Lucas Penteado dentro do programa pode ter contribuído para sua eliminação, e aproveitou para criticar o jogo do ex-colega de confinamento:

- Ele manipulava muito no sentindo de sempre tentar entrar na nossa cabeça e muitas vezes ignorando o processo de evolução de cada um.

Já Fiuk admitiu que ficar no jogo fez com que ele tivesse um pouco mais de segurança:

- Agora estou me sentindo um pouco mais amado. Primeira vez que estou sendo julgado lá fora.

Reconciliação?

Em meio a repercussão da saída de Nego Di, um momento de aparente reconciliação tomou conta da casa. Depois de protagonizar um dos maiores bate-boca dentro do programa até agora, Gilberto procurou Pocah para pedir desculpas pela discussão:

- Do fundo do meu coração eu quero recomeçar, como se fosse a nossa entrada por aquela porta. Aqui eu me perco, porque eu sou doido da cabeça, hoje eu fiquei muito mal.

Os dois conversaram durante algum tempo e, por hora, parece que temos uma bandeira branca nessa relação.

Líder? em rejeição

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Nego Di está tendo que lidar com seu novo cargo como líder de rejeição do programa. Depois de deixar o confinamento, o humorista conversou com Tiago Leifert e se mostrou surpreso com a quantidade de votos que recebeu. O apresentador justificou que faltou jogo limpo por parte de Nego, e relembrou a polêmica com Lucas Penteado:

- O fato de você ter vetado o Lucas da prova do líder foi ruim.

Em seguida, o ex-brother participou do Bate-Papo BBB, onde foi entrevistado por Ana Carla e retomou o assunto do veto em Penteado:

- Eu não imaginava que teria sido prejudicado por isso, porque se eu imaginasse, não teria feito. A visão que a gente tem lá é só o que a gente sente. Eu fiquei com receio dele ser líder e me indicar ou indicar um dos nossos. Mas eu não me arrependo de ter feito isso.

Nego Di também entregou que ficou surpreso ao ser o eliminado da vez ao invés de Sarah, cuja participação na casa lhe incomodou desde o início:

- Eu continuo com a mesma opinião sobre ela. Eu pensava muito em não sair para ela. Não que me incomode, mas porque eu não estava de acordo com o jogo dela lá dentro. Até pelo fato dela nunca acolher os dois lados, não se preocupar em saber a visão do outro. Eu tinha uma opinião formada sobre a Sarah e esperava que ela fosse sair.

E agora, quais serão os caminhos que o BBB21 irá tomar?