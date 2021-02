'Uma Noite em Miami' e 'Borat' estão entre indicados do Sindicato dos Roteiristas

17/02/2021 | 10:26



O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) anunciou nesta terça-feira, 16, os indicados de melhor roteiro original, adaptado e de documentário de cinema de 2021. Os vencedores serão conhecidos no dia 21 de março, em evento virtual. Entre os nominados estão Judas e o Messias Negro, Relatos do Mundo e Borat. A premiação, que está em sua 73ª edição, funciona como termômetro do Oscar, isso porque parte dos integrantes do sindicato também participa da votação da Academia, responsável por decidir os indicados e vencedores da maior premiação do cinema.

Veja lista dos filmes indicados:

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

- Bela Vingança

- Judas e o Messias Negro

- Palm Springs

- O Som do Silêncio

- Os 7 de Chicago

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

- Borat: Fita de Cinema Seguinte

- Relatos do Mundo

- O Tigre Branco

- Uma Noite em Miami

- A Voz Suprema do Blues

MELHOR ROTEIRO DE DOCUMENTÁRIO

- All In: The Fight for Democracy

- The dissident

- Herb Alpert Is?

- Red Penguins

- Totally Under Contro

Globo de Ouro e Oscar

No dia 28 de fevereiro, será realizada a cerimônia de entrega do Globo de Ouro, com homenagem a Jane Fonda, uma atriz camaleônica e ativista social, por sua contribuição com o Prêmio Cecil B. DeMille. Já o aguardado Oscar 2021 está marcado para o dia 25 de abril e será transmitido a partir de vários lugares, incluindo o Dolby Theatre, em Hollywood, que tem sido o palco da premiação por vários anos.