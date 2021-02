Sonha com a Flórida? Conheça alguns livros que remetem a viagens pela região

Redação

Do Rota de Férias



17/02/2021 | 09:48



Cidades como Orlando e Miami, na Flórida, povoam o imaginário de muitos brasileiros que sonham com férias perfeitas nos Estados Unidos, mas vão além disso. Muitos escritores se inspiraram na região para ambientar seus livros. O Visit Florida, escritório de turismo da região, separou alguns exemplos inspirados nos cenários da região. Confira:

Seleção de livros que remetem a viagens pela Flórida

Visite os Everglades com Karen Russell

“Swamplandia”, escrito por Karen Russell, conta a história da família proprietária de uma atração turística chamada Big Tree, localizada em uma ilha nos Everglades, que, após a perda da matriarca da família, vive uma série de lutos, perdas e redenções ambientados nas Dez Mil Ilhas do sudoeste da Flórida. Esta obra é listada como um dos “dez livros de maior impacto da última década”, na classificação da “Revista Bula”.

Viaje para Amelia Island com John Grisham

Enquanto visitava Amelia Island, no nordeste da Flórida, o autor de best-sellers internacionais John Grisham ouviu uma história sobre livros e manuscritos roubados que o inspirou a escrever “O Manuscrito” (“Camino Island”, no título original). O romance se passa na fictícia Ilha Camino, baseada na experiência real de John em Amelia Island.

Visite Sarasota com Stephen King

Stephen King, o autor de ficção de terror mais vendido do mundo, mora durante meio período do ano em Casey Key, Sarasota. King é muito conhecido por livros como “Carrie”, “O Iluminado” e “It A Coisa”, mas se você está procurando um thriller de férias com vibração da Flórida, experimente ler “Duma Key”, ambientado em uma ilha deserta que fica no Golfo do México e pertence ao estado. Também é possível conferir detalhes sobre Sarasota um de seus últimos lançamentos, “O Instituto”.

Viaje para Fort Lauderdale com John D. MacDonald

O famoso mistério de Travis McGee é contado em uma série de 21 romances ambientados em Fort Lauderdale, onde ele vive em uma casa-barco chamada Busted Flush, atracado na Bahia Mar Marina. A série traz o cotidiano de uma pessoa que gosta do estilo de vida praiano da Flórida, intercalado com as aventuras sombrias nas quais McGee se envolve durante suas saídas como “consultor de resgate” freelance. A série de livros com Travis McGee foi publicada entre 1964 e 1984, e todos os 21 livros têm o tema de uma cor no título, como “Pesadelo Cor de Rosa”, “O Olho Amarelo” e “Cinzento Pálido por Nossa Culpa”.

Viaje para Orlando com John Green

Este famoso romance de mistério fictício se passa em Orlando , onde o famoso autor John Green morava com sua família. A história do livro se concentra no narrador e protagonista Quentin “Q” Jacobsen e sua vizinha Margo Roth Spiegelman, que desapareceu e deixou pistas para Q encontrá-la.

Reserva de hotéis em Orlando

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Orlando.

Passagem aérea para Orlando

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode pesquisar o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também pode criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Clique aqui para reservar e comprar sua passagem para Orlando.

Aluguel de carro em Orlando

Na hora de alugar um carro em Orlando, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro em Orlando.

Seguro de viagem EUA

Encontre as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que irá visitar, a partir das pesquisas realizadas pelo Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, garantido assim pra você os melhores preços.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem para os EUA.

Chip de telefone e internet EUA

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, um chip de internet e telefone é essencial. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece diversos pacotes com 10% de desconto. Use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip de viagem para os EUA.