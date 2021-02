15 séries de mistério para assistir na Netflix

Marcella Blass

17/02/2021 | 09:48



O gênero mistério é conhecido por prender o espectador com tramas cheias de tensão e reviravoltas. Se você é do time que entra na onda e não descansa até sacar qual é o enigma em torno da história, o 33Giga preparou uma lista com 15 séries da Netflix cheias de segredos que vão de manter grudado no sofá. Confira!

O Preço da Perfeição - Uma bailaria é convidada a substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis. | Divulgação-Netflix A Maldição da Mansão Bly - Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criador de "A Maldição da Residência Hill".| Divulgação-Netflix

Twin Peaks - O agente do FBI Dale Cooper retorna à estranha e perigosa Twin Peaks 25 anos após o terrível assassinato da jovem Laura Palmer. | Divulgação-Netflix

The Sinner - Em uma pequena cidade de Nova York, um detetive busca respostas para crimes perturbadores enquanto luta contra os próprios demônios. | Divulgação-Netflix

Riverdale - Enquanto tentam lidar com problemas típicos da adolescência, como amor, sexo, escola e família, Archie e sua turma se envolvem em um grande mistério. | Divulgação-Netflix

Bom Dia, Verônica - Um policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. | Divulgação-Netflix The OA - Sete anos depois de desaparecer, uma garota volta para casa, mas com novos sentidos. Ela só tem um desejo: voltar ao nundo onde estava. | Divulgação-Netflix Equinox - Assombrada por visões com a irmã desaparecida há mais de vinte anos, Astrid inicia uma investigação que revela uma verdade sinistra. | Divulgação-Netflix

Dark - Quatro famílias iniciam uma desesperada busca por resposta quando uma criança desaparece e um complexo mistério envolvendo três gerações começam a se revelar. | Divulgação-Netflix

Alto Mar - Duas irmãs descobrem segredos familiares perturbadores depois de uma série de mortes misteriosas em uma viagem de navio entre a Espanha e o Brasil nos anos 1940. | Divulgação-Netflix

13 Reasons Why - Clay Jensen é um estudante que se vêenvolvido em uma série de mistérios provocados pelo trágico suicídio de uma amiga. | Divulgação-Netflix

Alice in Borderland - Um gamer e dois amigos são transportadores para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver. | Divulgação-Netflix

Orphan Black - Sarah testemunha o suicídio de uma mulher que se parece com ela e decide assumir a identidade da falecida, mas acaba se envolvendo em um mundo de segredos. | Divulgação-Netflix

Tabula Rasa - Quando uma jovem com amnésia se torna a figura-chave em um caso de pessoas desaparecidas, ela precisa recuperar a memória para limpar seu nome. | Divulgação-Netflix

The Rain - Seis anos depois de um vírus dizimar quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos se juntam a um grupo de sobreviventes em busca de segurança e respostas. | Divulgação-Netflix