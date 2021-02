Sem Davis, LeBron James comanda vitória dos Lakers contra Timberwolves na NBA

17/02/2021 | 08:34



O Los Angeles Lakers passou pelo seu primeiro desafio sem um de seus astros. Com Anthony Davis de fora por duas ou três semanas com uma lesão no tendão de Aquiles no pé direito, a franquia da Califórnia contou mais uma vez com LeBron James para voltar a vencer na temporada regular da NBA. Na rodada de terça-feira, derrotou fora de casa o Minnesota Timberwolves por 122 a 104, no ginásio Target Center, em Minneapolis.

Sem seu fiel escudeiro, LeBron James ficou perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 30 pontos, 13 rebotes e sete assistências. O armador alemão Dennis Schröder contribuiu com 24 pontos e o pivô Montrezl Harrell fez 17. Pelos Timberwolves, o destaque foi Anthony Edwards, que fez 28 pontos e pegou sete rebotes. Karl-Anthony Towns fechou o jogo com 15.

Com o resultado positivo, os Lakers (22 triunfos e sete derrotas) se mantêm em segundo lugar da Conferência Oeste e ficam um pouco mais perto do líder Utah Jazz, que tem também a melhor campanha de toda a NBA. Já os Timberwolves permanecem sendo o pior time da temporada, com apenas sete vitórias em 28 jogos.

Na Costa Leste, o Boston Celtics superou os 43 pontos do pivô sérvio Nikola Jokic e venceu o Denver Nuggets por 112 a 99, no ginásio TD Garden, em Boston. Apesar da qualidade técnica das franquias e dos jogadores em quadra, o confronto teve 37 erros no total - com 20 para os mandantes e 17 para os visitantes.

Com o triunfo, os Celtics encerraram uma sequência de duas derrotas seguidas e chegaram ao retrospecto de 14-13, seguindo na quarta posição da Conferência Leste. Já os Nuggets perderam o 12.° jogo em 27 duelos, mas permanecem na sétima colocação no Oeste.

Mais uma vez, a dupla Jaylen Brown (27 pontos, cinco rebotes e cinco assistências) e Jayson Tatum (21 pontos, oito assistências e seis rebotes) foram os grandes nomes da franquia de Massachusetts. Do lado da equipe do Colorado, destaque para a espetacular performance de Jokic. Além dele, brilhou o armador Jamal Murray, que fez 25 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu seis assistências.

Vice-líder do Leste, o Brooklyn Nets conquistou uma importante vitória ao bater o Phoenix Suns por 128 a 124, no Arizona. Destaque para o armador James Harden, único do "Big 3" em quadra, já que Kevin Durant (machucado) e Kyrie Irving (poupado) ficaram de fora.

Harden terminou a partida com 38 pontos, 11 assistências e sete rebotes. Joe Harris, com 22 pontos, também foi muito bem e teve 44% de aproveitamento do perímetro, e Jeff Green, vindo do banco de reservas, também contribuiu com 18 pontos e oito rebotes.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics 112 x 99 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 113 x 144 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 113 x 124 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 104 x 112 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 104 x 115 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 124 x 128 Brooklyn Nets

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x New York Knicks

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Washington Wizards x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Utah Jazz