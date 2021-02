Nem mesmo o básico

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 23:59



A disparada dos preços de alimentos e outros itens de consumo impacta sobremaneira o orçamento das famílias. Diante de custo tão elevado, é possível recordar a letra do samba cantado por Beth Carvalho que questionava a serventia de um saco cheio de dinheiro, pois só dava para comprar um quilo de feijão. Na música, a artista lembrava dos tempos de outrora, quando os gastos com a alimentação eram bem mais razoáveis.

Se a obra fosse atualizada, certamente causaria ainda mais indignação. Se constataria que não apenas o feijão, mas muitos outros produtos demandariam quantidade enorme de moeda para deixar a prateleira do supermercado e chegar ao armário das residências no Grande ABC.

Em janeiro, os 34 itens que compõem a cesta básica e são necessários para o consumo mensal de uma família com dois adultos e duas crianças atingiram a marca de R$ 881,06 no Grande ABC. O que equivale a 80% do salário mínimo, estabelecido em R$ 1.100. Se houver continuidade na assombrosa escalada com que os preços avançam, daqui um ano a menor quantia que, por lei, deve ser paga ao trabalhador brasileiro não será suficiente para fazer a compra.

Em janeiro do ano passado, era preciso ter R$ 678,27 para adquirir a cesta básica. O valor correspondia a 65% dos R$ 1.045 que eram o mínimo da época. Os R$ 202,80 representam 30% de aumento.

O patamar atingido pela cesta básica é o mais alto em 20 anos de pesquisa realizada pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). E assusta até o profissional responsável pelo estudo, que destaca, além da alta dos preços, a redução do poder de compra.

A pandemia do novo coronavírus e a valorização do dólar frente ao real colaboram diretamente para o disparate que se verifica na hora das compras.

É preciso que, urgentemente, os governantes percebam que os cidadãos, principalmente os de renda mais baixa, não estão mais suportando essa carga. E que comecem a agir para tentar equilibrar as coisas.