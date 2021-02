Donetti e Lucas presidirão principais comissões

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 00:36



A Câmara de Santo André definiu ontem os presidentes das comissões internas do Legislativo, responsáveis por análises prévias dos projetos que chegam à casa.

A comissão de justiça e redação será presidida por Rodolfo Donetti (Cidadania). Os demais integrantes do bloco são Ana Veterinária (DEM) e Carlos Ferreira (PSB).

Na de finanças e orçamento, Lucas Zacarias (PTB) comandará os trabalhos. Compõem o grupo Jorge Kina (PSDB) e Vavá da Churrascaria (PSD).

Essas são as duas principais comissões da casa, por onde passam praticamente todos os projetos de lei, sejam de vereadores ou de autoria do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Na comissão de ética e decoro parlamentar, Kina será o presidente, tendo ao seu lado Vavá, Almir Cicote (Avante), Toninho Caiçara (PSB) e Lucas Zacarias.

Vavá será presidente do bloco de desenvolvimento urbano (terá Wagner Lima, PT, e professor Jorbert Minhoca, PSDB, como colegas); Kina comandará educação e cultura (Bahia do Lava Rápido, PSDB, e Ricardo Alvarez, Psol, completam o time); Ricardo Zóio (DEM) vai dirigir as ações em cidadania, direitos humanos e assistência social (Minhoca e Wagner ao lado); Pedro Awada (Patriota) irá gerir os passos de saúde, saneamento básico, ecologia e meio ambiente (Bahia do Lava Rápido e Zoio fecham o grupo); e Toninho Caiçara presidirá segurança pública (Wagner e Donetti como aliados).

SESSÃO

A Câmara de Santo André realizou sessão presencial ontem, já que a cidade decidiu não dar feriado no Carnaval. Mesmo assim, dos 21 vereadores, cinco não compareceram aos trabalhos na casa.

Diante de quórum reduzido, a mesa diretora evitou colocar projeto de relevância em votação. Foram apreciados requerimentos e indicações dos presentes – documentos dos ausentes foram rejeitados.